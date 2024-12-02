NYT: террористы смогли захватить Алеппо в Сирии при поддержке США и Украины

Боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) смогли захватить второй по величине город в Сирии Алеппо при поддержке советников с Украины, а также с помощью американских передовых технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Боевики из группировки ХТШ не имеют опыта применения высоких технологий, но их освоение не было бы возможным без поддержки советников с Украины, из "Исламской партии Туркестана" (запрещена в России), а также тех сирийских офицеров, которые перешли на сторону террористов. Те технологии, которые боевики использовали при наступательных операциях, предоставили именно США», — сообщил источник агентству.

Отмечается, что штурмовые группы и беспилотные летательные аппараты были снабжены системами GPS, и в их управлении применялся искусственный интеллект. Это позволило применять этот тип оружия с дальних расстояний.

28 ноября сирийские вооруженные террористические группировки совершили крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб. В ходе масштабного наступления им удалось захватить несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города, сообщает CNN. Армия Сирии ведет борьбу с боевиками, они несут потери.