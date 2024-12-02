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11:49, 2 декабря 2024Россия

Названы возможные дата и время прямой линии с Путиным

Журналист Юнашев: прямая линия с Путиным запланирована на полдень 19 декабря
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным запланирована на полдень четверга, 19 декабря. Возможные дату и время назвал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram.

По его словам, эту информацию подтвердили сразу три источника в Кремле. Ожидается, что кол-центры начнут принимать вопросы от россиян уже в ближайшие дни. Обратиться к президенту сможет «кто угодно и откуда угодно» через интернет, СМС или по телефону. «Кстати, в прошлом году Песков сказал мне, что шанс есть даже у [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул Юнашев.

Он добавил, что, так же как и в 2023 году, грядущую прямую линию объединят с большой пресс-конференцией.

Ранее генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров предположил, что прежде всего Путину зададут вопросы о специальной военной операции. Также ожидается, что будут затронуты такие темы, как положение России в мире и отношения с США, а также вопросы «мирной жизни», касающиеся ставок по кредитам, жилья, поддержки многодетных семей и уровня рождаемости.

ЖЗЛ
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