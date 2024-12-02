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12:57, 2 декабря 2024Мир

Немецкий генерал заявил о критической для США ситуации в конфликте на Украине

Генерал ФРГ Куят: план США по ослаблению России на Украине не сработал
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

План США по ослаблению России на Украине не сработал. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Харальд Куят в эфире видеоблога Flavio von Witzleben.

По его словам, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно ухудшается, несмотря поставки оружия западными странами. «Военная ситуация критична, и с каждым днем она ухудшается, несмотря на то что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что США ставили своей целью ослабление России, однако Вашингтону не удалось ее добиться. «Разочарование вызвано тем, что американские планы по ослаблению второго геополитического соперника помимо Китая политически, экономически и в военном отношении не сработали», — заключил он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала свой визит в Китай началом мирного урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что немецкий канцлер Олаф Шольц имеет такую же цель во время своего визита в Киев.

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