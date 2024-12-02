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12:12, 2 декабря 2024Мир

В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине

Глава МИД ФРГ Бербок назвала визит в КНР началом мирного процесса по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Emilie Madi / Reuters

Глава министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок назвала свой визит в Китай началом мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Я хочу еще раз подчеркнуть этот момент: чтобы защитить нашу безопасность как в Германии, так и в Европе, мы должны сейчас поддержать Украину. Сейчас не менее важно нам всем вместе вступить в мирный процесс, и именно поэтому я сегодня здесь, в Китае», — отметила дипломат.

Бербок также указала на то, что не анонсированный визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев «призван как можно скорее приблизиться к установлению мира».

Ранее Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также анонсировал, что Германия выделит Украине вооружения на 650 миллионов евро.

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