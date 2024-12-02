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16:52, 2 декабря 2024Экономика

Стало известно о возможности новых штрафов для «Газпрома» в Европе

Bloomberg: победа OMV над «Газпромом» станет прецедентом для других компаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Priwo / Wikimedia

Победа австрийской нефтегазовой корпорации OMV в международном арбитраже по делу против российского «Газпрома» может стать прецедентом в ряде аналогичных процессов, которые продолжаются в настоящее время и, вероятно, завершатся с тем же исходом. Об этом стало известно Bloomberg.

В середине ноября OMV сообщила, что добилась присуждения ей компенсации в размере 230 миллионов евро. Также российский поставщик должен оплатить проценты и судебные издержки, понесенные истцом. Стороны спорили об остановке поставок газа в сентябре 2022 года по «Северному потоку» до момента, когда он был разрушен подводным взрывом, и непредвиденных расходах, понесенных покупателем.

Австрийская сторона указала, что намерена учитывать штраф при оплате поставок по действующему контракту. Фактически это означало, что OMV перестанет платить за газ до момента, пока не посчитает выплату компенсации завершенной. На этом фоне «Газпром» остановил поставки, однако, как утверждают источники, Австрия все равно сумела получить значительное количество «бесплатного» газа.

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Как говорится в материале, компенсаций от «Газпрома» хотят многие покупатели, от итальянской Eni до немецкой RWE, поскольку все они были вынуждены переплачивать осенью 2022 года. Решения по некоторым делам ожидаются в ближайшие месяцы. Если они будут положительными для истцов, то окажут влияние на финансовое положение «Газпрома».

Такая ситуация приводит трейдеров к выводу, что российским поставкам трубопроводного газа в Европу осталось недолго. Однако тем, кто хочет воспользоваться решениями арбитража, придется хорошо оценить свои возможности заменить российские поставки.

Ранее немецкая Uniper, одна главных пострадавших от сокращения поставок, добилась компенсации в размере 13 миллиардов евро за отсутствие поставок газа с середины 2022 года. К настоящему времени взыскать удалось только 530 миллионов.

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