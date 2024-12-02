Новые российские вагоны оказалось невозможно использовать

«Ъ»: российские вагоны оказалось невозможно поставить заказчикам из-за РЖД

ОАО «РЖД» отказывается принимать новые вагоны на свою сеть, из-за чего вагоностроительные заводы не могут поставить свою продукцию заказчикам. Об этом со ссылкой на материалы совещания у замминистра транспорта Алексея Шило пишет «Коммерсантъ».

На тот момент у предприятий скопилось 2530 вагонов. По словам исполнительного директора Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгения Семенова, ситуация с каждым днем становится более критической, так как изготовление подвижного состава продолжается, но использовать его невозможно.

Например, на Канашском вагоностроительном заводе остаются более 430 вагонов, из-за нехватки места они складируются уже в несколько ярусов. А на «Алтайвагоне» пришлось разбирать часть вагонов, потому что ставить новую продукцию некуда.

В РЖД указывают, что проблемы с движением на сети связаны с избытком вагонов, который оценивается более чем в 250 тысяч единиц. Оператор пытается любыми способами решить эту проблему, в том числе под удар попал и новый подвижной состав. Для этого компания ввела лимиты приписки вагонов по прилегающим к заводам железнодорожным станциям.

Для получения идентификационного номера производитель должен приписать вагон к станции, но затем покупатель через два-три месяца переоформляет вагон на себя и свою станцию. Семенов указывает, что первичная приписка всегда была формальностью, но теперь производителям отказывают в ней, ссылаясь на перегруженность станций.

Источник издания среди вагоностроителей отметил, что еще в 2010 году на заседании экспертного совета Росжелдора все участники, в том числе ОАО РЖД, признали правила приписки неактуальными из-за развития информатизации. С того времени ревизия станций не проводилась, все стороны осознавали формализм процедуры. По его словам, соображения оператора по избыточному парку понятны, но только выбранный способ решения проблемы некорректен.

Ранее железнодорожные операторы пожаловались на то, что в борьбе с избыточным парком РЖД изменили схему организации и планирования движения, привязав ее к «эксплуатационной обстановке», а не к согласованным заявкам грузовладельцев и техническим планам. В перспективе, опасаются они, такая политика приведет к коллапсу в портах, росту ставок и снижению поступлений в бюджеты.