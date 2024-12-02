Оператор «Дружбы» высказался о причинах повреждения газопровода

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая диверсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
По словам собеседника агентства, в настоящее время специалисты занимаются восстановлением прокачки нефти, устранением последствий утечки и выяснением причин инцидента. Отмечается, что до получения экспертных заключений рассматриваются все версии, в том числе преднамеренное повреждение газопровода, а также технические неполадки.
Ранее пресс-секретарь отделения Государственной пожарной службы в Велькопольском воеводстве Мартин Халаш заявил, что в районе города Пневы, расположенного на западе Польши, был поврежден газопровод «Дружба», из-за чего произошла утечка топлива.