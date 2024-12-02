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01:25, 2 декабря 2024Мир

Оператор «Дружбы» высказался о причинах повреждения газопровода

Оператор «Дружбы» допустил, что причиной повреждения газопровода была диверсия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Raunig / Reuters

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая диверсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника агентства, в настоящее время специалисты занимаются восстановлением прокачки нефти, устранением последствий утечки и выяснением причин инцидента. Отмечается, что до получения экспертных заключений рассматриваются все версии, в том числе преднамеренное повреждение газопровода, а также технические неполадки.

Ранее пресс-секретарь отделения Государственной пожарной службы в Велькопольском воеводстве Мартин Халаш заявил, что в районе города Пневы, расположенного на западе Польши, был поврежден газопровод «Дружба», из-за чего произошла утечка топлива.

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