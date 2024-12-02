В Польше сообщили о повреждении газопровода «Дружба»

TVN24: в районе Пневы произошла утечка топлива из газопровода «Дружба»

В районе города Пневы, расположенного на западе Польши, был поврежден газопровод «Дружба», из-за чего произошла утечка топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь отделения Государственной пожарной службы в Велькопольском воеводстве Мартин Халаш в беседе с телеканалом TVN24.

«В ходе расследования было установлено, что на поле произошел разлив вещества, похожего на нефть. В этом районе может проходить трубопровод "Дружба". Был установлен контакт с PERN, компания превентивно отключила одну из насосных подстанций», — сообщил Халаш.

Он отметил, что угрозы пожара и взрыва не было зафиксировано. Причины инцидента выясняются.

Осенью 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о намерении властей республики добиться наложения санкций на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».