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00:37, 2 декабря 2024Мир

В Польше сообщили о повреждении газопровода «Дружба»

TVN24: в районе Пневы произошла утечка топлива из газопровода «Дружба»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В районе города Пневы, расположенного на западе Польши, был поврежден газопровод «Дружба», из-за чего произошла утечка топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь отделения Государственной пожарной службы в Велькопольском воеводстве Мартин Халаш в беседе с телеканалом TVN24.

«В ходе расследования было установлено, что на поле произошел разлив вещества, похожего на нефть. В этом районе может проходить трубопровод "Дружба". Был установлен контакт с PERN, компания превентивно отключила одну из насосных подстанций», — сообщил Халаш.

Он отметил, что угрозы пожара и взрыва не было зафиксировано. Причины инцидента выясняются.

Осенью 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о намерении властей республики добиться наложения санкций на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

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