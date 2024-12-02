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11:26, 2 декабря 2024Россия

Опубликованы кадры уничтожения украинской военной техники в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

Опубликованы кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Записи, сделанные операторами PFV-дронов, публикует ТАСС.

На записи видно, как беспилотник влетает в цель, очертаниями напоминающую автомобиль HMMWV. Другой дрон поражает танк, что также фиксируется на видео другим беспилотником.

При приближении к танку и HMMWV изображение ухудшается и затем пропадает. Вероятно, это связано с действием средств радиоэлектронной борьбы, установленных на украинскую технику.

Ранее российский офицер рассказал об использовании ВСУ большого количества западной техники в курском приграничье. Противник предпринимает попытки перейти в контратаку по несколько раз в день, отметил он. «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется», — сказал военнослужащий.

ЖЗЛ
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