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15:19, 2 декабря 2024Бывший СССР

Осеннее наступление российских войск в Донбассе визуализировали

ВС РФ за три месяца наступления в Донбассе заняли более 60 населенных пунктов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за три месяца наступления в Донбассе взяли под контроль более 60 населенных пунктов. Карту продвижения российских войск визуализировал Telegram-канал «Карта СВО».

На опубликованном ролике показывается российское наступление в Донецкой народной республике с 1 сентября по 30 ноября 2024 года. На кадрах видно взятие под контроль российскими войсками крупных населенных пунктов — Угледара, Горняка, Украинска и Селидово.

Кроме того, на итоговой карте видны основные направления ударов ВС России — в направлении Курахово и Великой Новоселки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории. По его словам, Киеву придется искать дипломатическое решение вопроса о территориях.

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