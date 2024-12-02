Оставшимся в атакованном ВСУ российском регионе жителям начали выдавать огнетушители

Смирнов: жителям курского приграничья начали выдавать огнетушители

Жителям Курской области, решившим остаться в атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных районах, начали выдавать огнетушители. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Губернатор обратился к россиянам, заявив, что возвращаться в курское приграничье все еще опасно, так как ВСУ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре.

«Тем не менее мы оказываем необходимую поддержку оставшимся в этих населенных пунктах людям. Также для обеспечения безопасности курян начали раздавать огнетушители», — написал Смирнов.

По словам главы региона, к восстановлению территорий приступят после освобождения и проведения разминирования.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся почти четыре месяца — с 6 августа. В середине ноября сообщалось, что часть эвакуированных жителей вернулась в приграничье.