Оценены запасы полезных ископаемых на астероидах

AstroForge: на астероидах экономически выгодно добывать платину

Ученые из Школы горного дела штата Колорадо и компании AstroForge оценили запасы полезных ископаемых на астероидах и их экономическую ценность. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Исследование показало, что наиболее ценными для доставки на Землю являются металлы платиновой группы (МПГ), включая родий и платину благодаря их высокой стоимости, полезным свойствам и ограниченным запасам на Земле. При этом металлы, такие как железо, алюминий и магний, из-за их более низкой стоимости экономически выгодно добывать только для космических проектов, например, для строительства станций и солнечных батарей. Исследование также подчеркивает, что ранее предполагаемые запасы «чистого металла» на астероидах, таких как Психея, вероятно, являются преувеличением.

Методы исследования основывались на анализе метеоритов, которые являются эквивалентом астероидного материала, и их химического состава. Образцы подвергались передовым методам анализа, что позволило ученым сравнить концентрации 83 элементов с земными рудами. Эти данные являются важным источником информации, так как дистанционное зондирование не может точно определить содержание многих элементов в астероидах.

Результаты показали, что даже астероиды, которые раньше считались бедными на металлы, содержат высокие концентрации МПГ. Например, материал, известный как самородок тугоплавкого металла (RMN), встречается в астероидах L-типа и содержит МПГ в концентрациях, на несколько порядков превышающих земные. Однако из-за размеров RMN, измеряемых в микронах и субмикронах, их извлечение представляет значительные технические сложности.

Дополнительно исследователи выяснили, что процесс переработки металлов из окисленных соединений, характерных для астероидного реголита, требует больших энергетических затрат. Для этого могут использоваться технологии электролиза расплавленного реголита, но их развитие осложнено необходимостью создания мощных источников энергии, которые требуют материалов для строительства. Таким образом, существует замкнутый цикл проблем «курицы и яйца».

Авторы заключают, что даже при значительных трудностях существует экономический потенциал добычи металлов на астероидах. Ожидается, что дальнейшие миссии, такие как планируемый запуск AstroForge для изучения околоземных астероидов, внесут важный вклад в понимание состава этих космических тел и помогут разработать технологии их эффективного использования.