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13:40, 2 декабря 2024Из жизни

Переживший самое смертоносное цунами мужчина раскрыл секрет своего спасения

Мужчина, переживший цунами в Таиланде, спасся благодаря аппарату с колой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Buddhika Weerasinghe / Globallookpress.com

Мужчина из Великобритании пережил одно из самых смертоносных цунами, которое настигло его семью в Таиланде 26 декабря 2004 года. Секрет своего спасения он раскрыл в интервью People.

16-летний Льюис Маллан, его 11-летний брат Тео и их родители приехали в Таиланд на отдых с родителями. По словам Льюиса, когда в Индийском океане произошло землетрясение и вода стремительно стала подбираться к берегу, среди людей началась паника. В ней они с Тео быстро потеряли родителей из виду и оказались в бегущей куда-то толпе. Как рассказывает Льюис, вода стремительно охватывала здания и деревья, и в один момент разделила их с братом. 16-летнего юношу затянуло в поток. Свои ощущения в нем Льюис сравнил с «кувырканиями в стиральной машине».

Британец спасся благодаря вендинговому аппарату, в котором продавалась кола. Он залез на него, чтобы возвыситься над водой, а потом прыгнул на строительные леса. В соседнем здании уже были люди, они и затащили юношу к себе. Оказавшись в безопасности, Льюис воссоединился с братом. Их отправили в больницу, а после вернули в Великобританию.

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Вскоре братья узнали, что их родители не выжили в цунами. Его жертвами стали около 230 тысяч человек. Тео и Льюиса забрала семья, живущая с ними по соседству. Сейчас Льюис женат и ждет ребенка. Как отмечает мужчина, он не думает, что в них с братом было что-то особенное. По его словам, они прошли через это, как мог бы пройти любой человек.

Ранее сообщалось, что в Австралии фельдшер из Германии укололся шипом самой ядовитой рыбы в мире — рыбы-камня — и смог пережить это. «Это ощущалось так, будто слон ударил меня в сердце», — описал ощущения от укола пострадавший.

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