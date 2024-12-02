Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 30 ноября на борту направлявшегося из Самары Boeing 737-800. Незадолго до посадки экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В итоге самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Ранее ослепить лазером в небе пытались пилотов летевшего из России в Катар самолета авиакомпании Qatar Airways. Инцидент произошел 26 ноября со следовавшим из Москвы в Доху Boeing 787-800 практически сразу после вылета из столичного аэропорта Шереметьево.