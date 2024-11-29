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17:37, 29 ноября 2024Путешествия

Пилотов летевшего из Москвы самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Москвы в Доху самолета пытались ослепить лазером в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов летевшего из России в Катар самолета авиакомпании Qatar Airways пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Москвы в Доху Boeing 787–800 26 ноября. Практически сразу после вылета из столичного аэропорта Шереметьево экипаж доложил о наблюдении лазера зеленого цвета, направленного на лайнер.

Отмечается, что на безопасность рейса ситуация не повлияла. Командир воздушного судна принял решение следовать в авиагавань назначения. Посадка прошла благополучно.

Ранее пилотов направлявшегося из-за рубежа самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился со следовавшим из Дубая в Москву Airbus A321 25 ноября.

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