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15:05, 27 ноября 2024Путешествия

Пилотов летевшего из-за рубежа самолета с россиянами пытались ослепить в небе

Пилотов летевшего из Дубая в Москву самолета пытались ослепить лазером
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Пилотов летевшего из-за рубежа самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Дубая в Москву Airbus A321 25 ноября. Незадолго до посадки на высоте 1,8 тысячи метров экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета.

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Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Ранее направлявшийся в Россию из Китая самолет авиакомпании Hainan Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с летевшим во Владивосток из Пекина Boeing 737 26 ноября. Лайнер долетел до аэропорта назначения, покружил над ним и не смог приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий.

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