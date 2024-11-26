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12:20, 26 ноября 2024Путешествия

Летевший в Россию из Китая самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Пекина самолет не смог приземлиться во Владивостоке из-за непогоды
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Россию из Китая самолет авиакомпании Hainan Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет портал Vl.ru.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся во Владивосток из Пекина Boeing 737 во вторник, 26 ноября. Лайнер долетел до аэропорта назначения, покружил над ним и не смог приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий.

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Отмечается, что воздушное судно должно вернуться в российскую авиагавань из КНР в 20:00 (13:00 мск). Обратный рейс, назначенный на 12:00 (05:00 мск), также задерживается.

Как рассказали очевидцы, вылет перенесли уже после того, как все пассажиры прошли контроль и получили штамп в загранпаспорте. Сначала им сообщили, что самолет вылетит в 16:00 (09:00 мск), затем время изменилось на 21:00 (14:00 мск).

По данным источника, у тех людей, для кого рейс в Китай был стыковочным, сгорели билеты в другие страны.

Ранее самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс из-за сильной вибрации. Инцидент произошел с направлявшимся из Диксона в Игарку пассажирским лайнером 18 ноября. По данным источника, экипаж доложил о вибрации на борту, предположительно, из-за незакрытой передней створки шасси.

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