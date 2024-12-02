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15:05, 2 декабря 2024Россия

Под Москвой рабочего завалило грунтом на железной дороге

МК: в Подмосковье рабочего завалило грунтом на железной дороге
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье рабочего завалило грунтом на железной дороге, спасти его не удалось. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 27-летний мастер на глубине двух метров проводил вскрытие одного участка трубы для последующего обследования ее технического состояния, когда его внезапно завалило грунтом. Работы проводились под железнодорожным полотном участка Крюково — Сходня.

У рабочего случилась асфиксия, спасти его уже было нельзя. По факту произошедшего проводится проверка по статье «Нарушение требований охраны труда».

Ранее в Приморском крае рабочего завода засыпало зерном во время работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения, его также не смогли спасти.

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