Полицейские задержали россиянина с начиненными наркотиками фильтрами для воды

На Сахалине задержан наркокурьер с фильтрами для воды, начиненными наркотиками

На Сахалине задержали наркокурьера с фильтрами для воды, начиненными наркотиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

По данным издания, сотрудники полиции задержали в аэропорту Сахалина 22-летнего жителя Поронайского района. Он решил наладить поставку наркотических веществ с материка на территорию области. При задержании у него в чемодане были обнаружены три фильтра для воды, которые были наполнены мефедроном. Общая масса изъятого составила 1,5 килограмма.

В ходе допроса выяснилось, что партию наркотиков он забрал в Санкт-Петербурге и планировал реализовать в своем регионе через закладки. Являясь курьером, злоумышленник действовал по указанию теневого интернет-магазина.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за производство 69 килограммов мефедрона в своей нарколаборатории.