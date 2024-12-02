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17:30, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша побывала в Токио и назвала преимущество Москвы

Блогерша Тарасова: Москва в плане технологий ушла вперед в сравнении с Токио
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: T-killah / YouTube

Популярная российская блогерша и журналистка Мария Тарасова вместе с супругом, рэпером T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) побывала в Токио и назвала преимущество Москвы. Подробностями она поделилась в видео, опубликованном на YouTube.

Тарасова опровергла мнение о том, что Япония «поражает прорывными технологиями». «Москва в плане технологий далеко-далеко ушла вперед», — назвала журналистка преимущество российской столицы перед японской.

Блогерша также назвала минусом Токио огромное количество вывесок и рекламных плакатов. «Все такое яркое, очень похоже на Москву в 2000-е годы. А потом это запретили, и Москва стала чистенькая, аккуратненькая. Соответственно, когда я приехала сюда, я очень этому удивилась», — заключила Тарасова.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком. По его словам, в российской столице безопаснее, чем в американском городе.

Мария и Александр Тарасовы познакомились в 2016 году, летом 2019 года они поженились. Их сын родился в Аргентине в марте 2023 года.

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