Правых политиков в Европе предупредили о последствиях победы Трампа

CNN: воодушевление правых в Европе от победы Трампа может стать недолгим

Воодушевление правых в Европе от победы на президентских выборах Дональда Трампа может стать недолгим. Об этом пишет CNN со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что многие правые европейские политики надеются, что возвращение трансатлантического союзника, пропагандирующего «консервативные христианские ценности и презрение к прогрессивной политике», поможет защитить их интересы внутри собственных стран. Однако, по словам Армиды ван Рий, старшего научного сотрудника Chatham House, поверхностное сходство может обернуться «глубинными конфликтами интересов».

В качестве яркого примера она приводит экономическую политику. Обещание Трампа в торговой сфере политики «Америка прежде всего» поставило Европейский союз (ЕС) на лезвие ножа, заявляет ван Рий. И последствия, по ее оценке, могут «ударить по популистским лидерам, надеющимся получить власть в Европе».

Научный сотрудник Совета по международным отношениям Лиана Фикс в свою очередь обращает внимание на разделенность правых лидеров Европе. «Например, [лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" во Франции Марин] Ле Пен не ладит с [премьер-министром Италии Джорджией] Мелони, и никто не ладит с АдГ (правая немецкая партия "Альтернатива для Германии", — прим. «Ленты.ру»)», — отметила она.

Фикс также указала, что несмотря на единство антимиграционной и антилевой риторики, есть существенные расхождения между Трампом и Ле Пен по экономической повестке, а также противоречия в позиция по Украине у избранного американского президента с Мелони. «Чем больше вы приближаете изображение, тем больше нюансов оно приобретает», — заключила эксперт.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что главным союзником избранного президента США Дональда Трампа в Евросоюзе во время его второго срока будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это тот лидер, который поддерживал с ним доброжелательные и консультативные отношения во время нахождения Трампа в оппозиции.