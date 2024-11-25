Назван главный союзник Трампа в Евросоюзе

Политолог Топорнин назвал Орбана главным союзником Трампа в Евросоюзе

Главным союзником избранного президента США Дональда Трампа в Евросоюзе во время его второго срока будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал, как будут складываться отношения Вашингтона и ЕС при 47-м американском президенте.

«У меня есть убеждение, что второй срок президента Дональда Трампа будет значительным образом отличаться от первого срока. Мы, наверное, будем иметь дело с таким феноменом под названием "Дональд Трамп 2.0". Он стал более опытным политиком, он сделал выводы из своего первого срока, он сделал выводы из такой жесткой избирательной кампании вначале против [действующего президента США Джо] Байдена, потом против [экс-кандидата от Демократической партии вице-президента США Камалы] Харрис. Он проделал, на мой взгляд, очень серьезную работу над ошибками», — объяснил политолог.

Он меньше будет отличаться радикальными заявлениями, он будет более выдержанным Николай Топорнин политолог

По мнению специалиста, это связано с командой и окружением Трампа. Он отметил, что политик пересмотрел свой ближний круг.

«Главная опорная фигура [в ЕС], конечно, Виктор Орбан. Это тот лидер, который поддерживал с ним доброжелательные и консультативные отношения во время нахождения Трампа в оппозиции. Он не боялся приезжать, он не боялся встречаться, он не боялся контактировать и выслушивать от него предложения, несмотря на ту критику, которая поднималась в Брюсселе и в целом в институтах ЕС», — считает специалист.

Очевидно, что Виктор Орбан будет его главным союзником, на которого он будет опираться в отношениях с лидерами ЕС. (...) Он этих лидеров знает, у них, наверное, тоже будет какой-то пересмотр отношения к Трампу, потому что они тоже видят, что это другой политик, и такого негативного отношения не должно быть Николай Топорнин политолог

После победы Трампа на выборах президента США Орбан заявил, что это приблизило мир на территории Украины «сразу на семь миль». В июле во время предвыборной кампании американского политика венгерский премьер встретился с ним во Флориде, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. Свою поездку он назвал «миссией мира».