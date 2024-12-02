Путин рассказал о совместной работе России и Азербайджана

Путин: РФ и Азербайджан совместно поработают над остановкой обмеления Каспия

Президент России Владимир Путин договорился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым провести совместную работу по предотвращению обмеления Каспийского моря. Его слова приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что уже дал поручение правительству подготовить соответствующую программу действий. Российский глава также отметил, что этот вопрос поднимался на недавней встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Помимо этого, президент уточнил, что нельзя допустить, чтобы Каспий повторил судьбу Аральского моря, где сейчас осталась «только соль».

Ранее врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Владимир Шевченко заявил, что сейчас предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет. По прогнозам ученого, уровень воды там будет всегда то повышаться, то понижаться.