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14:48, 26 сентября 2024Экономика

Океанолог высказался об исчезновении Каспийского моря

Океанолог Шевченко: предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет

Фото: Kazbek Basayev / Reuters

Предпосылок к исчезновению Каспийского моря в настоящее время нет, уровень воды там всегда будет понижаться и повышаться. Об этом заявил врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко, пишет РИА Новости.

За изменением уровня воды Каспия ученые следят уже около 200 лет. Известно, что колебания воды иногда доходили до десятков метров. При этом в настоящее время наблюдается «некий беспорядок» в поставке отдельных компонентов стока по сравнению с тем, что было до строительства каскада водохранилищ. Однако это не дает оснований считать, что море исчезнет.

Уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года и в 2022 году достиг критической отметки. Обмеление его портов стало одной из проблем экспорта российских товаров в азиатские страны.

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      Мария Черкасова
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