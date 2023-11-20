Российский экспорт в азиатские страны столкнулся с проблемами

«Ъ»: экспорт российских товаров через Иран осложнили транспортные проблемы

Экспорт российских товаров в азиатские страны столкнулся с рядом транспортных проблем. Об этом со ссылкой на директора по развитию ГК TransAsia Logistics Аркадия Иванова сообщает «Коммерсантъ».

По словам эксперта, рынок сбыта государств Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана огромен — экспортный потенциал зерна и муки в географическую зону составит порядка 30 миллионов тонн к 2030 году. Население Афганистана, Ирана, Ирака и Пакистана составляет почти 400 миллиона человек. Однако развитию перевозок российских товаров через Иран в страны Азии мешает ряд сложностей.

Так, расчеты с Ираном за экспорт-импорт и логистические услуги ведутся по системе арабской хавалы (неформальная система на основе взаимозачета требований без формирования финансовой отчетности). При этом в азиатской стране работают преимущественно за наличные, отметил Иванов.

Еще одно препятствие для развития поставок через Иран — дефицит инфраструктуры и обмеление каспийских портов. Сейчас из глубоководных остались лишь порты в Махачкале и Баку — астраханский порт Солянка Иран приобрел в 2015 году, и благодаря использованию своих судов, может диктовать свои условия контрагентам.

В июне глава трейдинговой иранской компании AIHG Сармад Афаринеш предложил использовать во взаиморасчетах с Россией бартер. В рамках Петербургского международного экономического форума он заявил, что в торговле двух стран наблюдается большой дисбаланс, который они пытаются устранить с помощью механизма взаиморасчетов в национальных валютах, но для этих целей допустимо использовать и другие принципы обмена.

В декабре 2022 года товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных значений. По словам иранского министра экономики и финансов Эхсана Хандоузи, в этом году Россия вложила порядка 2,76 миллиарда долларов в экономику азиатской страны и стала ее крупнейшим инвестором.