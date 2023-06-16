В Иране допустили торговлю продуктами с Россией по бартеру
Иран и Россия могли бы использовать бартер во взаиморасчетах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава трейдинговой иранской компании AIHG Сармад Афаринеш, отвечая на вопрос РБК.
Он напомнил, что в торговле России и Ирана наблюдается большой дисбаланс, который страны пытаются устранить с помощью механизма взаиморасчетов в национальных валютах, но для этих целей допустимо использовать и бартер.
«На данный момент большую часть российского экспорта в Иран составляет сельхозпродукция. Возможно, Иран сможет поставлять другие продукты, которые могли бы сбалансировать это (двустороннюю торговлю — прим. "Ленты.ру"), по бартеру», — полагает трейдер. Он уточнил, что страны «определенно» могли бы использовать бартер в торговле.
Бизнесмен также сообщил, что страны продвинулись по вопросу проведения платежей, объединив банковские системы. «Я недавно открыл банковской счет и могу отправлять рубли из России в Иран и получать реалы в Иране и наоборот. Механизм работает», — поделился Афаринеш.
В декабре 2022 года стало известно о рекордном товарообороте между Россией и Ираном. Как рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандоузи, Россия в том же году стала крупнейшим инвестором в страну, вложив в общей сложности 2,76 миллиарда долларов.