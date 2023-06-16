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18:16, 16 июня 2023Экономика

В Иране допустили торговлю продуктами с Россией по бартеру

Иранский трейдер Афаринеш рассказал о возможности бартера в торговле с Россией

Фото: Grigvovan / Shutterstock / Fotodom

Иран и Россия могли бы использовать бартер во взаиморасчетах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава трейдинговой иранской компании AIHG Сармад Афаринеш, отвечая на вопрос РБК.

Он напомнил, что в торговле России и Ирана наблюдается большой дисбаланс, который страны пытаются устранить с помощью механизма взаиморасчетов в национальных валютах, но для этих целей допустимо использовать и бартер.

«На данный момент большую часть российского экспорта в Иран составляет сельхозпродукция. Возможно, Иран сможет поставлять другие продукты, которые могли бы сбалансировать это (двустороннюю торговлю — прим. "Ленты.ру"), по бартеру», — полагает трейдер. Он уточнил, что страны «определенно» могли бы использовать бартер в торговле.

Бизнесмен также сообщил, что страны продвинулись по вопросу проведения платежей, объединив банковские системы. «Я недавно открыл банковской счет и могу отправлять рубли из России в Иран и получать реалы в Иране и наоборот. Механизм работает», — поделился Афаринеш.

В декабре 2022 года стало известно о рекордном товарообороте между Россией и Ираном. Как рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандоузи, Россия в том же году стала крупнейшим инвестором в страну, вложив в общей сложности 2,76 миллиарда долларов.

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    Дмитрий Воронин
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