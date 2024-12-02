Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 2 декабря 2024Наука и техника

Раскрыт ключевой механизм угасания галактик

Черные дыры оказались причиной гибели галактик
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Астрономы из Института Нильса Бора и Болонского университета раскрыли ключевые механизмы быстрого роста и прекращения звездообразования в древних гигантских галактиках, которые сейчас считаются мертвыми. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Открытие связано с процессом, называемым угасанием, который приводит к резкому снижению звездообразования в эллиптических галактиках. Ученые предполагают, что причиной может быть активация сверхмассивных черных дыр, выбрасывающих газ и пыль из галактики, лишая ее материала для образования новых звезд. Это подтверждает гипотезу о решающей роли черных дыр в эволюции и гибели галактик.

Для получения данных использовались телескопы James Webb Space Telescope (JWST), космические обсерватории Hubble и Spitzer, а также массив радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Наблюдения позволили изучить галактики, существовавшие 1-2 миллиарда лет после Большого взрыва, и выявить их уникальные характеристики, указывающие на быстрый рост и последующую стагнацию.

Одним из ключевых объектов исследования стала галактика, наблюдавшаяся через 2,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Она показала резкое прекращение звездообразования, сопровождаемое мощными ветрами, связанными с активностью центральной черной дыры. Эти данные указывают на прямую связь между аккрецией материи черной дырой и изменением эволюции галактики.

Исследователи обнаружили, что ранние эллиптические галактики могли постепенно наращивать массу за счет слияния с другими галактиками, добавляя звезды к своим внешним областям, но звездообразование в них не возобновлялось. Это объясняет их старый и «мертвый» вид в современной Вселенной.

Ученые приходят к выводу, что дальнейшие исследования с использованием Европейского сверхбольшого телескопа (ELT), который начнет работу в 2028 году, помогут глубже понять процессы угасания. Это позволит ответить на вопрос, как в условиях богатой газом ранней Вселенной галактики могли полностью прекратить звездообразование.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины

      Мадуро обвинил Запад в желании разрушить семейные ценности

      Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

      Названа лидирующая на выборах в парламент Румынии партия

      Срок старта продаж на балет «Щелкунчик» раскрыли

      Военкор призвал депутатов Рады не позорить украинских военных

      Телеканал пригласил скандальную порномодель на интервью и возмутил зрителей

      Порнозвезда рассказала о совмещении секс-работы и заботы о дочери

      В России захотели ввести ответственность за несанкционированные свалки

      Российский офицер рассказал о боях в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше