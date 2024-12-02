Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:36, 2 декабря 2024Россия

Разведчик рассказал об использовании ВСУ большого количества техники в Курской области

Разведчик заявил, что ВСУ теряют большое количество техники в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Замначальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атаки российских позиций большое количество военной техники, отметив, что это не помогает им достичь успеха, сообщает РИА Новости.

«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники», — заявил он.

По его словам, российские артиллеристы научились наносить точные удары по противнику и успешно уничтожают все брошенные им в бой виды вооружений.

Ранее стало известно, что ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По данным британских журналистов, украинские солдаты рассказывают о «мрачной картине битвы, которую они не понимают до конца и опасаются, что могут проиграть». Они жалуются на тяжелые условия погоды и хронический недостаток сна, связанный с постоянными бомбардировками со стороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский послал Россию на три буквы. Как на это отреагировали в Москве?

      Захарова дала совет Хантеру Байдену

      Путин в шутку подискутировал с ученой о «сознании» сперматозоидов

      Пентагон проинформировал Украину об ускорении поставок американских вооружений

      Оценен риск террористической угрозы для России из-за ситуации в Сирии

      Назван срок продажи российского бизнеса Carlsberg

      США анонсировали новый пакет помощи Украине

      Сенатор обрушился с обвинениями на Байдена из-за решения помиловать сына

      В США сравнили помилование Байденом сына Хантера с Уотергейтским скандалом

      Президент Ирана анонсировал встречу с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше