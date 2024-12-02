Разведчик заявил, что ВСУ теряют большое количество техники в Курской области

Замначальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атаки российских позиций большое количество военной техники, отметив, что это не помогает им достичь успеха, сообщает РИА Новости.

«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники», — заявил он.

По его словам, российские артиллеристы научились наносить точные удары по противнику и успешно уничтожают все брошенные им в бой виды вооружений.

Ранее стало известно, что ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По данным британских журналистов, украинские солдаты рассказывают о «мрачной картине битвы, которую они не понимают до конца и опасаются, что могут проиграть». Они жалуются на тяжелые условия погоды и хронический недостаток сна, связанный с постоянными бомбардировками со стороны России.