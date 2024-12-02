В Британии рассказали о проблемах ВСУ в Курской области

BBC: ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа

Вооруженным силам Украины (ВСУ) приказали держаться в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет «Би-Би-Си» (BBC).

По данным британских журналистов, украинские солдаты рассказывают о «мрачной картине битвы, которую они не понимают до конца и опасаются, что могут проиграть». Военные жалуются на тяжелые условия погоды и хронический недостаток сна, связанный с постоянными бомбардировками со стороны России, указали они.

«По их словам, теперь приказ заключается в том, чтобы удерживать этот небольшой кусочек российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не войдет новый президент США с новой политикой», — говорится в статье.

Ранее в Минобороны сообщили о новой попытке ВСУ атаковать Курскую область с помощью беспилотника.