В Минобороны сообщили о новой попытке ВСУ атаковать Курскую область

МО: пресечена попытка ВСУ атаковать Курскую область с помощью беспилотника

Пресечена новая попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область с применением беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в оборонном ведомстве.

Атака ВСУ с применением беспилотника самолетного типа была совершена около 18:00 мск. Ее пресекли российские военные — по данным министерства, украинский дрон уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны сообщили о подбитом танке ВСУ в Курской области. Кроме того, за минувшие сутки в российском приграничье были уничтожены боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, два автомобиля и четыре миномета противника.