Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 2 декабря 2024Россия

В Минобороны сообщили о подбитом танке ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили 37 тысяч солдат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала вторжения в Курскую область превысили 37 тысяч солдат, за минувшие сутки они составили более 250 человек. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, накануне, 1 декабря, один украинский военнослужащий сдался в плен. В Минобороны также сообщили о подбитом в воскресенье танке ВСУ, уничтоженных боевой машине пехоты, двух боевых бронированных машинах, двух автомобилях и четырех минометах.

Всего с 6 августа в российском приграничье было уничтожено более 3000 единиц техники, в том числе и западной, как 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и 6 MLRS производства США.

Ранее заместитель начальника штаба по разведке отряда «Тигр» с позывным Орел рассказал, что ВСУ при атаках российских позиций активно используют технику, полученную от стран — членов НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц впервые за время СВО приехал в Киев. Канцлер привез с собой таинственный чемодан

      Стало известно о возможном сокращении расходов на судостроение в России

      Под Москвой рабочего завалило грунтом на железной дороге

      Матвиенко высказалась о диалоге с будущим вице-президентом США

      Россияне заявили о внезапной смерти своей родившейся месяц назад дочери

      Лукашенко описал белорусский кинематограф словом «позорище»

      США предрекли череду помилований Байденом

      Генпрокуратура России вскрыла новые нарушения в уголовно-исполнительной системе страны

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления и бегающих мышей

      Основателя площадки по продаже наркотиков «Гидра» приговорили к пожизненному сроку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше