В Минобороны сообщили о подбитом танке ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили 37 тысяч солдат

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала вторжения в Курскую область превысили 37 тысяч солдат, за минувшие сутки они составили более 250 человек. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, накануне, 1 декабря, один украинский военнослужащий сдался в плен. В Минобороны также сообщили о подбитом в воскресенье танке ВСУ, уничтоженных боевой машине пехоты, двух боевых бронированных машинах, двух автомобилях и четырех минометах.

Всего с 6 августа в российском приграничье было уничтожено более 3000 единиц техники, в том числе и западной, как 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и 6 MLRS производства США.

Ранее заместитель начальника штаба по разведке отряда «Тигр» с позывным Орел рассказал, что ВСУ при атаках российских позиций активно используют технику, полученную от стран — членов НАТО.