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08:50, 2 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали месяцы для наиболее выгодной аренды квартиры

Брокер Ракута: выгоднее всего снять квартиру можно будет в январе, июне и июле
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Выгоднее всего снять квартиру в 2025 году можно будет в январе, июне и июле. Месяцы, когда аренда будет наиболее выгодной, россиянам назвал ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, в вышеуказанные месяцы стоимость съемного жилья будет снижаться. Ракута пояснил, что в январе, особенно в конце месяца, на рынке аренды наблюдается период затишья, поскольку большинство бронирований на январские праздники делаются заранее, а после 15-го числа активность на рынке снижается. В связи с этим у тех, кто подыскивает себе съемное жилье, появляется возможность найти объект с хорошей скидкой.

«Аналогичная ситуация складывается летом — с июня до середины августа. В этот период рынок аренды также менее активен. Большинство арендаторов начинают искать жилье ближе к середине августа, чтобы решить этот вопрос к началу сентября, когда начинается новый рабочий сезон. Поэтому июнь и июль — наиболее выгодные месяцы для аренды жилья. Выгода может быть 5-10 процентов», — поделился информацией брокер. Он добавил, что в остальные месяцы рынок аренды отличается большей динамичностью, поэтому вероятность снижения цен будет определять текущая ситуация.

В ноябре сообщалось, что долгосрочная аренда жилья стала рекордно дорого обходиться москвичам. Затраты на съем однокомнатных квартир достигли практически 75 процентов от средней зарплаты.

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