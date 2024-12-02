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10:30, 2 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали способы купить квартиру без ипотеки

Эксперт Шапцев: новую квартиру можно купить в трейд-ин и рассрочку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне, у которых уже есть недвижимость в собственности, могут улучшить жилищные условия без оформления ипотеки по высокой ставке двумя способами. Их назвал генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев в разговоре с РИАМО.

Один из вариантов покупки недвижимости без привлечения жилищного кредита — трейд-ин, когда старая квартира идет в зачет при покупке новой. Эксперт отметил, что такие программы есть у большинства застройщиков, включая самых крупных. Второй способ, о котором упомянул Шапцев — рассрочка от застройщика. «Инструмент работает следующим образом: покупатель вносит первоначальный взнос за новостройку в размере 10-30 процентов от ее стоимости, после чего в течение определенного времени, обычно до ввода дома, выкупает ее в рассрочку, внося небольшой фиксированный платеж», — уточнил риелтор. Так, в Москве для покупки квартиры за 11 миллионов рублей в период рассрочки понадобится платить по 50 тысяч рублей в месяц.

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Гендиректор агентства недвижимости также напомнил, что благодаря высокой ключевой ставке банки в данный момент предлагают достаточно выгодные условия по депозитам, которые также можно использовать для решения жилищного вопроса. Он пояснил, что если открывать краткосрочные вклады на три-шесть месяцев, можно постепенно увеличивать свой первоначальный взнос за квартиру. «Как только ипотечные ставки снизятся до приемлемого уровня, деньги можно снять и выйти на рынок жилья. Либо часть денежных средств можно направить на покупку квартиры в рассрочку от застройщика, а остальные положить на депозит и за счет процентов погашать ежемесячный платеж», ― подытожил эксперт.

Ранее в этот же день россиянам назвали месяцы для самой выгодной аренды недвижимости в 2025 году.

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