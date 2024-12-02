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18:23, 2 декабря 2024Экономика

Россиянам пообещали спокойное начало декабря

Глава ИКИ РАН Богачев: в начале декабря солнечная активность пойдет на спад
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В начале декабря намечается существенный спад солнечной активности. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По его словам, снижение числа вспышек и их мощности заметили еще в середине ноября, сейчас эта тенденция сохраняется. «По всей видимости по этой причине начало декабря будет относительно спокойным, но все же мы не верим, что этот период продлится до конца года», — констатировал глава лаборатории.

Одновременно Богачев отметил, что со второй недели декабря активность Солнца снова станет расти. «Конкретные дни сильных бурь спрогнозировать на данный момент невозможно — они зависят от того, когда и где начнутся сильные вспышки», — добавил он. Кроме того, ученый посоветовал не доверять прогнозам магнитных бурь на месяцы вперед, так как данные в них могут быть неточными.

Ранее эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что людям с различными заболеваниями нужно внимательно следить за своим состоянием во время магнитных бурь.

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