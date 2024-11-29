Онищенко назвал способы пережить магнитную бурю

Академик Онищенко: во время магнитных бурь нужно проводить время на воздухе

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что магнитные бури — это естественное явление, но людям с различными заболеваниями в это время нужно тщательно следить за состоянием здоровья. В беседе с Life.ru он назвал россиянам способы пережить магнитную бурю.

По словам Онищенко, людям с проблемами со здоровьем, например с сердечно-сосудистыми болезнями, необходимо внимательно измерять давление, принимать все прописанные врачами лекарства. Также он посоветовал высыпаться, нормально питаться и быть физически активными. Самое главное, по мнению эксперта, — не паниковать и прислушиваться к своему организму.

«Если вы даже дома сидите, магнитная буря на вас действует. Это не солнечные лучи. Поэтому выходите. Но только никакого экстрима, в Олимпиаде не участвуйте», — добавил эпидемиолог.

Ранее Онищенко призвал россиян отказаться от употребления роллов. По его мнению, они не соответствуют культуре питания в стране.