Онищенко призвал россиян отказаться роллов

Геннадий Онищенко заявил, что роллы не соответствуют культуре питания в России

Популярное у россиян японское блюдо — роллы — не соответствует культуре питания в России, заявил бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он призвал граждан отказаться от любимой еды.

«В нашей пищевой традиции никогда никаких роллов не было. Но, даже не поглощая роллы, мы летали в космос, собирались на Марсе яблони высаживать. Даже если в них нет кишечной палочки, сыроедение — это не наша культура питания», — заявил Онищенко.

Онищенко назвал присутствие кишечной палочки в роллах «Филадельфия» «террористической атакой». Он посоветовал россиянам ориентироваться на данные Роспотребнадзора, так как Роскачество, по его мнению, «абсолютно безответственная организация». «Может, они всего две пробы взяли. Среди этих господ нет ни одного профессионала», — отметил он.

Ранее Роскачество проверило роллы «Филадельфия» и обнаружило в них кишечную палочку. Зараженными оказались 40 процентов тестируемых образцов.

