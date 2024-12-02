Россияне отвернулись от одного типа жилья

Сбер: продажи новостроек в России снизились на 18 процентов

По итогам сентября-октября продажи квартир в новостройках России снизились на 18 процентов относительно марта-апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова.

Эксперт уточнил, что падение объема продаж отмечается во всех крупнейших городах. Среди регионов-лидеров по строительству сильнее всего отрицательная динамика оказалась в Красноярском крае — 46 процентов, Краснодарском крае — 39 процентов, и Ростовской области — 31 процент.

Прирост продаж произошел только в Приморском крае — плюс девять процентов. В Москве продажи также упали на 16 процентов, в Подмосковье — на 24 процента, а в Санкт-Петербурге — на 21 процент.

По словам Матовникова, с точки зрения замедления темпов роста строительный сектор пострадал наиболее заметно относительно других экономических секторов.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин пообещал, что правительство не бросит в беде российских застройщиков. Он уточнил, что меры поддержки будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией.