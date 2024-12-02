Россияне подверглись атаке агрессивных мух на курортном острове

Shot: российские туристы подверглись атаке тропических мух на Кубе

Российские туристы пожаловались на агрессивных тропических мух на Кубе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россияне подверглись атакам песчаных москитов — хехенов — в Варадеро. Москвичка Людмила пожаловалась, что покрылась красным волдырями до трех миллиметров в диаметре, которые сильно чешутся.

Антигистаминные таблетки туристке не помогли, а сотрудники отеля не смогли посоветовать ничего, кроме мази. Людмила добавила, что насекомые покусали и других отдыхающих, и теперь они не спят по ночам из-за зуда.

Как пишет канал, у местных жителей выработался иммунитет, так что укусы хехенов не доставляют сильного дискомфорта, но туристы от мух страдают.

Отмечается, что эти существа практически незаметны из-за прозрачных крыльев, укусы их не чувствуются, зато остающиеся волдыри потом сильно зудят. Насекомые активны утром и вечером, когда нет яркого солнца. «Бывалые туристы говорят, что помогают гели с алоэ, масло чайного дерева и ром», — иронизируют авторы публикации.

Ранее Росавиация заявила о возможной корректировке программы полетов из России на Кубу. Причиной стал дефицит топлива в Варадеро и Гаване.