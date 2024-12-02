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09:04, 2 декабря 2024Путешествия

Россиянин описал девушек на Кубе фразой «охотятся на белых мужиков»

Алина Черненко

Фото: Alvaro Fuente / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал на Кубе и описал местных девушек фразой «охотятся на белых мужиков». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в стране, которая уже более 60 лет живет под американскими санкциями, местные жители ищут разные способы заработка на иностранных туристах. Так, местные девушки разгуливают по улицам городов, предлагают им сфотографироваться, а потом начинают требовать плату.

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Второй способ добыть деньги для кубинок — торговля различной местной едой. Кроме того, они предлагают иностранцам «совместное времяпрепровождение».

«Молодые кубинки могут сопровождать белых мужчин на прогулках, составлять им компанию за ужином или проводить совместное время на пляже. Такие "жены на отпуск" берут от 100 долларов (около 10,7 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру") и выше за неделю подобного общения», — пояснил блогер.

По его словам, большим спросом у туристов пользуются и «короткие встречи». При этом девушки сами подходят к иностранцам на улице, чтобы познакомиться. «В данном случае предложение сильно превышает спрос, а слово "охотиться" подходит сюда как нельзя кстати», — добавил автор.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл способы познакомиться с местными девушками в Германии. За приятными встречами он посоветовал идти в любой немецкий бар, университеты или общежития.

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