Россиянина арестовали за совершенную более 20 лет назад расправу

В Москве суд арестовал мужчину за совершенное более 20 лет назад убийство

В Москве суд арестовал мужчину за совершенную более 20 лет назад расправу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Его отправили под стражу на 29 суток, до 28 декабря. Фигурант проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, в 2001 году обвиняемый и его сообщник ворвались в квартиру, начали избивать потерпевших и требовать

деньги и ценные вещи. Один из пострадавших не выжил, злоумышленники после ограбления скрылись с места преступления.

Ранее сообщалось, что в Москве осудят мужчину за расправу над двумя пенсионерками, совершенную 20 лет назад.