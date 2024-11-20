Россиянин предстанет перед судом за расправу над двумя пенсионерками 20 лет назад

В Москве осудят мужчину за убийство двух пенсионерок, совершенное 20 лет назад

В Москве осудят мужчину за расправу над двумя пенсионерками, совершенную 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем и сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

По данным следствия, 14 июня 2004 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения проник в квартиру к 74-летней пенсионерке. После этого он нанес ей множественные удары руками и ножницами. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Похитив 200 рублей, преступник скрылся.

13 декабря 2004 года он расправился еще с одной женщиной из этого же дома. Мужчина придумал повод, чтобы она открыла ему дверь квартиры, после чего напал и стал избивать, требуя деньги. Затем начал душить и изнасиловал. Деньги он не нашел, поэтому взял кухонный нож и ударил пенсионерку в шею и грудь, полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Сразу установить причастного к преступлениям не удалось. Но проведение дополнительных исследований позволило найти 40-летнего жителя столицы. Обвиняемый вину признал и находится под стражей.

Ранее сообщалось, что россиянку заподозрили в расправе над другом во время его дня рождения.