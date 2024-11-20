Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 20 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за расправу над двумя пенсионерками 20 лет назад

В Москве осудят мужчину за убийство двух пенсионерок, совершенное 20 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудят мужчину за расправу над двумя пенсионерками, совершенную 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем и сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

По данным следствия, 14 июня 2004 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения проник в квартиру к 74-летней пенсионерке. После этого он нанес ей множественные удары руками и ножницами. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Похитив 200 рублей, преступник скрылся.

13 декабря 2004 года он расправился еще с одной женщиной из этого же дома. Мужчина придумал повод, чтобы она открыла ему дверь квартиры, после чего напал и стал избивать, требуя деньги. Затем начал душить и изнасиловал. Деньги он не нашел, поэтому взял кухонный нож и ударил пенсионерку в шею и грудь, полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Сразу установить причастного к преступлениям не удалось. Но проведение дополнительных исследований позволило найти 40-летнего жителя столицы. Обвиняемый вину признал и находится под стражей.

Ранее сообщалось, что россиянку заподозрили в расправе над другом во время его дня рождения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков ответил на вопрос о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области

      Александр Петров запросил многомиллионную сумму за рекламу

      Бывший российский прокурор получила срок за сбыт наркотиков

      Стала известна доля принудительно мобилизованных в ВСУ

      Настроения в спецслужбах Украины сравнили с немецкими в 1944 году

      Россиянин предстанет перед судом за расправу над двумя пенсионерками 20 лет назад

      Девятилетняя россиянка получила тяжелые травмы из-за нападения домашнего кота

      В России анонсировали создание временных администраций в занятых ВС населенных пунктах

      Полиция Канады увезла обломки НЛО, сбитого истребителем. Что им удалось выяснить?

      Выпущен ПК для запуска Windows 11 в облаке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше