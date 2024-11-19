Россиянку заподозрили в расправе над другом во время его дня рождения

В Липецке женщина подозревается в убийстве друга во время его дня рождения

В Липецке 37-летнюю местную жительницу заподозрили в расправе над 56-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 ноября в квартире дома на проспекте Победы нашли ее собственника с колото-резаными ранениями. Выяснилось, что 15 ноября подозреваемая была в гостях у потерпевшего. Он организовал застолье в честь своего дня рождения, во время которого женщина напала на него с ножом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Ранее стало известно, что на Урале суд рассмотрит дело в отношении 43-летнего жителя города Тавды, расправившегося с женщиной из-за немытой картошки.