Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:21, 19 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с женщиной из-за немытого картофеля и попал под суд

На Урале СК завершил расследование убийства женщины из-за немытого картофеля
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

На Урале суд рассмотрит дело в отношении 43-летнего жителя города Тавды, расправившегося с женщиной из-за немытой картошки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По данным ведомства, в начале апреля обвиняемый попросил новую знакомую сварить ему картошку. Она стала резать пополам немытый картофель и класть в кастрюлю для варки. Мужчине не понравился такой способ приготовления, и он высказал недовольство. Женщина ответила ему фразой, показавшейся россиянину обидной, тогда он ударил потерпевшую рукой. Та упала в открытый погреб и продолжила ругаться. Обвиняемый спустился за пострадавшей и избил ее кочергой. Наутро мужчина закопал находившуюся в бессознательном состоянии жертву на своем участке. Там она задохнулась.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Волгограде суд приговорил мужчину к 9,5 года за расправу над женщиной из-за лая ее собаки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

      В российском доме трубы питьевой воды затопило нечистотами

      Обвиняемых в поджоге сотовых вышек российских подростков взяли под домашний арест

      Российский боец СВО ответил на приговор жене-хирургу словами «сделали козлом отпущения»

      Депутаты Европарламента бойкотировали выступление Зеленского

      Отказ от выхода российской компании на биржу объяснили словами «инвестируйте на депозит»

      Опытный пилот объяснил овальную форму иллюминаторов в самолетах

      Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      Лавров выразил надежду на внимательное изучение Западом обновленной ядерной доктрины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше