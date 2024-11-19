Россиянин расправился с женщиной из-за немытого картофеля и попал под суд

На Урале СК завершил расследование убийства женщины из-за немытого картофеля

На Урале суд рассмотрит дело в отношении 43-летнего жителя города Тавды, расправившегося с женщиной из-за немытой картошки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По данным ведомства, в начале апреля обвиняемый попросил новую знакомую сварить ему картошку. Она стала резать пополам немытый картофель и класть в кастрюлю для варки. Мужчине не понравился такой способ приготовления, и он высказал недовольство. Женщина ответила ему фразой, показавшейся россиянину обидной, тогда он ударил потерпевшую рукой. Та упала в открытый погреб и продолжила ругаться. Обвиняемый спустился за пострадавшей и избил ее кочергой. Наутро мужчина закопал находившуюся в бессознательном состоянии жертву на своем участке. Там она задохнулась.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Волгограде суд приговорил мужчину к 9,5 года за расправу над женщиной из-за лая ее собаки.