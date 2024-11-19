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12:30, 19 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за расправу над женщиной из-за лая ее собаки

В Волгограде осудили мужчину на 9,5 лет за убийство женщины из-за лая собаки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Волгограде суд приговорил мужчину к 9,5 года за расправу над женщиной из-за лая ее собаки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Волгоградской области.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство») и 158 («Кража») УК РФ.

По данным следствия, в конце мая осужденный пришел в гости к местной жительнице, с которой ранее познакомился в интернете. Гостю не понравилась громко лающая собака хозяйки, и на этой почве у них возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил знакомую за шею и начал душить. Когда он понял, что девушка не подает признаков жизни, решил инсценировать несчастный случай. Злоумышленник положил женское тело в ванну, наполненную водой.

Обнаружили пострадавшую ее коллеги после того, как она не вышла на работу и не отвечала на звонки. Преступник, скрываясь с места преступления, также похитил золотые изделия на сумму около 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский подросток расправился с мужчиной из ревности и был задержан.

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