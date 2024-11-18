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10:58, 18 ноября 2024Силовые структуры

Российский подросток расправился с мужчиной из ревности и был задержан

В Домодедово силовики задержали подростка, убившего мужчину ножом из ревности
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Домодедово сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в расправе над местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Все произошло в субботу, 16 ноября. Юноша, находясь около железнодорожной платформы станции «Ленинская», многократно ударил ножом в шею и грудь 21-летнего мужчину. Потерпевший не выжил.

С места происшествия следователи изъяли орудие преступления и одежду злоумышленника. Предварительно, причиной ЧП стала ревность.

В отношении подростка уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в подмосковном Домодедово 50-летний местный житель из ревности расправился с матерью своих детей при помощи ножа.

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