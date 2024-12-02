Суд в Пятигорске дал 2 года колонии главному юристу секты «Фалуньгун» Щеткиной

Пятигорский городской суд вынес приговор в отношении главного юриста секты «Фалуньгун» (организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Щеткиной О.А., которая организовала работу ячейки в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщину приговорили к двум годам колонии, признав виновной по части 3 статьи 284.1 («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России») УК РФ. По данным источника «Ленты.ру», Щеткина – первая осужденная по указанной статье среди российских последователей китайской секты.

Как установил суд, Щеткина организовала в регионе работу ячейки «Фалуньгун» и собирала информацию о «притеснениях последователей секты в России и Китае» в интересах американского правительства. Полученные данные Госдеп США использовал для ежегодных отчетов о «нарушениях религиозной свободы», после чего в отношении РФ вводились новые экономические санкции.

В ходе обысков у женщины была найдена экстремистская литература, а также доверенность от американского центра секты на представление интересов «Фалуньгун» в российских судах.

Ранее китайский правозащитник и бывший инженер водных ресурсов Ли Синчун, много лет разоблачающий деятельность китайской секты, рассказал о причинах, толкнувших его на борьбу с сектантами.