Китайский правозащитник рассказал о борьбе с погубившей его жену сектой «Фалуньгун»

Правозащитник Синчун рассказал о борьбе с сектой «Фалуньгун» из-за потери жены

Китайский правозащитник и бывший инженер водных ресурсов Ли Синчун, много лет разоблачающий деятельность секты «Фалуньгун» (признана Генпрокуратурой нежелательной в России), рассказал о причинах, толкнувших его на борьбу с сектантами. Рассказ экс-инженера «Ленте.ру» предоставил источник в правоохранительных органах.

По словам Ли Синчуна, он вместе с женой Чжан Юйциньюань жил в городе Цидун (провинция Цзянсу). Его супруга работала на швейной фабрике и брала заказы на дом. В какой-то момент из-за сидячей тяжелой работы у нее начались проблемы с шеей, которые привели к мигреням.

В 1996 году женщина познакомилась с представителями находившейся на пике популярности в стране секты «Фалуньгун». Сектанты убедили ее, что ей не нужно обращаться к врачам и пользоваться лекарствами — для исцеления якобы достаточно духовной практики.

Более того, основатель тоталитарной секты Ли Хунчжи создал среди своих последователей настоящий культ самоубийства. 23 января 1998 года Чжан Юйциньюань свела счеты с жизнью. «Когда я вошел, она лежала головой к ванне, ногами к двери», — вспоминает Ли Синчун.

С того дня мужчина принял решение вести борьбу с сектой, разоблачая ее учение. В 2001 году он даже принял участие в заседании 56-й Генассамблеи ООН по правам человека, на которой рассказал о деструктивном влиянии секты «Фалуньгун» на людей, а также о незавидной участи ее последователей.

«Мне доподлинно известно, что свыше 1000 человек совершили суицид из-за психологических проблем или отказа от медицинской помощи по вине "Фалуньгун". Это страшная секта, она попирает права человека и разрушает семьи», — рассказал Ли Синчун.

Ранее сообщалось, что ячейку секты «Фалуньгун» обнаружили в Томской области.

