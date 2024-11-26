Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 26 ноября 2024Силовые структуры

Китайский правозащитник рассказал о борьбе с погубившей его жену сектой «Фалуньгун»

Правозащитник Синчун рассказал о борьбе с сектой «Фалуньгун» из-за потери жены
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ли Синчун

Ли Синчун. Кадр: предоставлен «Ленте.ру»

Китайский правозащитник и бывший инженер водных ресурсов Ли Синчун, много лет разоблачающий деятельность секты «Фалуньгун» (признана Генпрокуратурой нежелательной в России), рассказал о причинах, толкнувших его на борьбу с сектантами. Рассказ экс-инженера «Ленте.ру» предоставил источник в правоохранительных органах.

По словам Ли Синчуна, он вместе с женой Чжан Юйциньюань жил в городе Цидун (провинция Цзянсу). Его супруга работала на швейной фабрике и брала заказы на дом. В какой-то момент из-за сидячей тяжелой работы у нее начались проблемы с шеей, которые привели к мигреням.

В 1996 году женщина познакомилась с представителями находившейся на пике популярности в стране секты «Фалуньгун». Сектанты убедили ее, что ей не нужно обращаться к врачам и пользоваться лекарствами — для исцеления якобы достаточно духовной практики.

Материалы по теме:
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал» Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
2 декабря 2019
«В ваших детях бесы». Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
«В ваших детях бесы».Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
31 мая 2021
Диверсии и массовые самоубийства. Как китайская «Фалуньгун» стала самой опасной сектой мира и зачем она проникла в Россию
Диверсии и массовые самоубийства.Как китайская «Фалуньгун» стала самой опасной сектой мира и зачем она проникла в Россию
22 октября 2024

Более того, основатель тоталитарной секты Ли Хунчжи создал среди своих последователей настоящий культ самоубийства. 23 января 1998 года Чжан Юйциньюань свела счеты с жизнью. «Когда я вошел, она лежала головой к ванне, ногами к двери», — вспоминает Ли Синчун.

С того дня мужчина принял решение вести борьбу с сектой, разоблачая ее учение. В 2001 году он даже принял участие в заседании 56-й Генассамблеи ООН по правам человека, на которой рассказал о деструктивном влиянии секты «Фалуньгун» на людей, а также о незавидной участи ее последователей.

«Мне доподлинно известно, что свыше 1000 человек совершили суицид из-за психологических проблем или отказа от медицинской помощи по вине "Фалуньгун". Это страшная секта, она попирает права человека и разрушает семьи», — рассказал Ли Синчун.

Ранее сообщалось, что ячейку секты «Фалуньгун» обнаружили в Томской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российского биатлониста лишили олимпийских медалей из-за допинга. Спортсмен объяснял положительный тест редкой мутацией

      Кадыров показал боевую работу «Ахмата» в Харьковской области

      «Доход начисляется ежедневно» Россиянам рассказали, куда сейчас выгодно вкладывать деньги

      Реклама

      Российские власти задумались о выращивании бананов

      Сосед рассказал на видео детали о брошенной без сознания девушке в сарае со свиньями

      Самый мощный ноутбук Apple не осилил S.T.A.L.K.E.R. 2

      Арестованный в Курской области британский наемник ВСУ попал на видео

      Оправдавший допинг редкими мутациями Устюгов подал апелляцию на лишение медалей Олимпиады

      В России объяснили возможное исключение «Талибана» из списка террористов

      В Харьковской области рассказали об упорных боях российских сил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше