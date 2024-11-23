В российском регионе обнаружили ячейку китайской секты

В Томской области обнаружили ячейку китайской секты «Фалуньгун»

Ячейку китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (признана Генпрокуратурой нежелательной в России) обнаружили в Томской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«22 ноября 2024 года правоохранительными органами проведены обыски у функционера законспирированной томской ячейки религиозного движения "Фалуньгун"», — сообщили в правоохранительных органах.

Там отметили, что обыски провели по трем адресам проживания и работы сектанта в сибирском регионе. В ходе обысков обнаружили религиозную символику и атрибутику «Фалунь Дафа» (деятельность признана нежелательной в России) и «Фалуньгун», а также предметы и документы, которые имеют значение для уголовного дела.

В сентябре стало известно, что в Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали главу региональной ячейки «Фалуньгун».