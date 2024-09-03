В Мордовии арестовали главу региональной ячейки нежелательной в России секты

В Мордовии арестовали лидера местной ячейки секты «Фалуньгун»

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали главу региональной ячейки тоталитарной секты «Фалуньгун» (признана Генпрокуратурой нежелательной в России). Об этом во вторник, 3 сентября, в своем Telegram-канале сообщают «Известия».

По данным издания, россиянин по фамилии Максиняев создал ячейку секты и проводил сборы ее адептов. По ходатайству следствия он помещен на время расследования под арест. Силовики провели обыски по пяти адресам проживания сектантов в Саранске, Аксеново и Ромоданово.

9 августа в Краснодаре суд арестовал двоих лидеров местной ячейки секты «Фалуньгун». Всего с 27 июля по 6 августа правоохранительные органы провели обыски по 19 адресам проживания сторонников «Фалуньгун» в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе.

В 2020 году российская Генпрокуратура признала нежелательными в стране саму секту «Фалуньгун» и связанные с ней западные организации.