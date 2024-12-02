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20:11, 2 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка почти три года истязала восьмилетнюю дочь и попалась

В ЯНАО задержали женщину, почти три года истязавшую восьмилетнюю дочь
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Салехарде задержана 52-летняя местная жительница, которая почти три года истязала восьмилетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Она подозревается по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и по части 2 статьи 117 («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, в период с января 2022 года по ноябрь 2024-го фигурантка систематически истязала дочь. Женщина избивала ее, создавала психотравмирующие ситуации и применяла недопустимые методы воспитания. Кроме того, она нецензурно выражалась в отношении ребенка. Сейчас девочка изъята у нее. Правоохранители поместили ее в специализированное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержан мужчина, который избил 17-летнюю дочь из-за ее внешности и выбросил ее в окно четвертого этажа.

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